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Глава Госгеокадастра рассказал, как в Украине будут изымать незаконно выделенные земли

Для возвращения в государственную собственность участков земли, которые были незаконно переданы в частную собственность, необходимо принимать специальное законодательство. Об этом заявил глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко.

В Госгеокадастре подчеркнули, что площадь украденных в Украине земель сельскохозяйственного назначения равна площади Словакии
В Госгеокадастре подчеркнули, что площадь украденных в Украине земель сельскохозяйственного назначения равна площади Словакии
Фото: depositphotos.com

5 млн га украинской земли сельскохозяйственного назначения были незаконно выведены из государственной собственности, навести порядок в этой сфере невозможно без участия силовиков. Об этом глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко рассказал в интервью "Фактам", которое было опубликовано 8 ноября.

"Мы сейчас оцифруем и выведем в единый реестр все документы о выделении земли, сформируем единый реестр граждан, получивших земельные участки. Когда закончим процесс инвентаризации, эти данные станут публичными и бесплатными для граждан Украины. Мы в ближайшее время покажем на геопортале, кто чем владеет в стране, сколько у нас земли, воды, леса, кто и сколько платит налогов на каком земельном участке", – сообщил Лещенко.

По его словам, на то, чтобы упорядочить информацию о земле, могут уйти годы.

"Масштабы афер, конечно, зашкаливают. Поэтому надо принимать специальное новое законодательство об изъятии земельных участков для общественных нужд, то есть осуществлять новую государственную земельную политику. Поскольку государство бесплатно передавало гражданам землю, то на законодательном уровне надо прописать условия, согласно которым государство сможет изымать участки, если они понадобятся для постройки новых дорог или добычи ископаемых. И компенсировать людям стоимость таких земельных участков согласно нормативно-денежной оценке", – отметил глава Госгеокадастра.

Он подчеркнул, что "площадь украденной украинской земли равна площади Словакии".

По информации Лещенко, с 2001 года из государственной собственности в Украине вывели более 5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Чиновник рассказал, что его ведомство составляет электронный реестр всех украинских земель и в следующем году покажет их собственников.

Согласно данным Госгеокадастра, общая площадь земель в Украине составляет 60,3 млн га (это около 5,7% территории Европы).

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Теги: Украина, Словакия, Госгеокадастр, земельная реформа, рынок земли, Роман Лещенко
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