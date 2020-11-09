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Украинцам 20 лет лгали о 10 млн га земель сельхозназначения – глава Госгеокадастра

Глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко заявил, что ситуация с землей, которая сложилась в стране, является вопиющей и беспрецедентной.

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Лещенко: Как только мы приступили к подсчетам, сразу поняли с землей происходит что-то нехорошее
Лещенко: Как только мы приступили к подсчетам, сразу поняли – с землей происходит что-то нехорошее
Фото: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру / Facebook

Украинские чиновники, получив доступ к данным Госгеонедр, увидели, где в стране залегают ильмениты, титан, литий, янтарь, нефть, газ, сланцевый газ, и приступили к распилу месторождений. Об этом глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко рассказал в интервью "Фактам", которое было опубликовано 8 ноября.

"При этом цинично заявили: Дорогой украинский народ, мы вам в 1990-х раздали земельные паи, но вы распоряжаться ими не будете, мы объявляем мораторий. В такую ситуацию попали семь миллионов украинцев, чьи права были просто попраны. А эти деятели продолжали бессовестно грабить Украину", – подчеркнул Лещенко.

Он назвал ситуацию, которая сложилась в Украине с рынком земли, вопиющей и беспрецедентной.

"Нам 20 лет рассказывали чудовищную ложь о том, что у нас больше 10 млн га земель сельхозназначения государственной формы собственности. Эти цифры озвучивали все президенты и все правительства и передавали друг другу как красное знамя. Президент [Украины Владимир] Зеленский тоже полагал, что существуют эти миллионы гектаров. До того момента, пока не был назначен новый руководитель Госгеокадастра, то есть я. Мне президент поставил задачу вывести реальный земельный баланс Украины. Но как только мы приступили к подсчетам, сразу поняли – с землей происходит что-то нехорошее", – рассказал глава Госгеокадастра.

По его словам, в Украине три формы собственности земли: государственная, частная и коммунальная. В частной собственности земель больше всего.

"Это и паи, и так называемые земли под личное сельхозхозяйство. Начали смотреть, когда участки по два гектара перешли в частную собственность. Выяснилось, что в последние 20 лет. При этом в разные периоды была регионализация: были донецкие – больше грабили на юго-востоке, пришли винницкие  грабили центральную Украину. То есть откуда родом, там и нарезали себе эти гектары", – сказал Лещенко.

По информации Лещенко, с 2001 года из государственной собственности в Украине вывели более 5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Чиновник рассказал, что его ведомство составляет электронный реестр всех украинских земель и в следующем году покажет их собственников.

Согласно данным Госгеокадастра, общая площадь земель в Украине составляет 60,3 млн га (это около 5,7% территории Европы).

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Теги: Донецк, Винница, Госгеокадастр, земельная реформа, рынок земли, Роман Лещенко
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