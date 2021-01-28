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Стефанчук заявил, что первый референдум в Украине можно провести уже в этом году

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект о референдуме в ближайшее время.

По словам Стефанчука, один референдум обойдется бюджету около 2 млрд грн
По словам Стефанчука, один референдум обойдется бюджету около 2 млрд грн
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Как только законопроект о референдуме подпишет президент Украины Владимир Зеленский – его можно провести уже в 2021 году. Об этом заявил в интервью "Громадському радіо" первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю, проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной рады", – подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что количество референдумов, которые можно проводить в год – неограниченное. Но выносить на них можно только один вопрос.

По словам Стефанчука, один референдум обойдется госбюджету около 2 млрд грн. Сначала их будут проводить как обычные выборы: люди будут приходить на участки и голосовать.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в ближайшее время в Украине референдум проводить не будут.

Теги: Верховная Рада, Украина, референдум, Ольга Айвазовская, Опора, Владимир Зеленский, законопроект, интервью, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук
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