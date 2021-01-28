Украинцы получили не закон о народовластии, а закон о референдуме исключительно в интересах власти.

Не закон о народовластии, а закон в интересах власти!

Приняв закон о референдуме, "слуги народа" отчитались о великой победе. Предвыборное обещание выполнено! Но как? Давайте разбираться.

"Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой области" (ст. 72 Конституции Украины).

А только что проголосованный закон требует собрать такое же количество подписей в двух третях административно-территориальных единиц, к которым, согласно ст. 133 Основного закона, кроме областей, отнесены Автономная Республика Крым, город Киев и Севастополь. 100% несоответствие Конституции Украины.

Законом для сбора подписей предоставляется 60 дней. 3 млн голосов невозможно собрать оппозиции за такой короткий срок. Это может только власть, используя весь административный ресурс. И именно тогда, когда решением народа захочет прикрыться.

Избиратель по новому закону реализует свое право голоса путем подачи бюллетеня на бумажном носителе или путем электронного голосования. Однако каким образом участковая комиссия будет проверять личность избирателя, как при этом будет обеспечена секретность голосования – ни слова.

Сегодня украинское государство не способно гарантировать и защитить от искажения или даже фальсификации голос избирателя, который захочет воспользоваться электронным голосованием.

Электронное голосование будет осуществляться с помощью информационно-аналитической системы. Порядок функционирования и ее создание – за Центральной избирательной комиссией. Нелишним будет напомнить, что в соответствии со ст. 92 Конституции, "исключительно законами Украины определяются организация и порядок проведения выборов и референдумов", а не подзаконными актами ЦИК.

К сожалению, депутаты не воспользовались советами Венецианской комиссии, которая рекомендовала исключить норму об электронном голосовании по этому закону.

Здесь выписано немало оснований остановки процесса всеукраинского референдума. Это можно сделать путем введения военного или чрезвычайного положения в стране или в отдельных ее регионах, открытием Конституционным Судом конституционного производства по конституционному обращению президента или 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции вопроса или текста законопроекта, предлагаемых вынести на референдум.

Центральной избирательной комиссии предоставляется право останавливать процедуру регистрации референдума на основании его неконституционности. Таким образом, ЦИК перенимает на себя полномочия КСУ, что является юридическим абсурдом. А если учесть, что эта комиссия в полной зависимости от власти, то провести референдум по вопросам, в которых не заинтересована власть, будет крайне проблематично.

Процесс референдума может быть остановлен на любом этапе его проведения. И в то же время в законе отсутствуют соответствующие правила о возобновлении процесса референдума. Это все создает риски неограниченного использования административного ресурса.

По мировому опыту, сторонники и оппоненты вопросов, вынесенных на референдум, должны быть в равных условиях. Это обеспечивается строго на пропорциональной основе при формировании комиссий для честности и прозрачности проведения голосования. Этот принцип не учтен. Закон о референдуме установил предпочтение тем партиям, которые представлены в парламенте. Именно из их представителей и будут созданы участковые и окружные комиссии.

Представители непарламентских партий могут туда частично попасть только с помощью лотереи. То есть баланса сил "за" и "против" референдума не будет априори.

И самое главное. Упомянутым законом проигнорированы два решения Конституционного Суда, в соответствии с которыми народ, как источник и носитель власти, имеет право на принятие новой Конституции.

Украинцы получили не закон о народовластии, а закон о референдуме исключительно в интересах власти.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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