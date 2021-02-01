"Самый болезненный вопрос". Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести обсуждение Донбасса и Крыма

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинском референдуме необходимо обсудить, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями.

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных политических площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", – заявил он.

Кравчук отметил, что есть совместная позиция США, ОБСЕ, Швеции по вопросам Украины.

"Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск стабильного политического урегулирования в Украине должен произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Севастополь", – сказал он.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).