"У политиков страх перед людьми". Зеленский раскритиковал противников закона о референдуме

По словам президента Украины Владимира Зеленского, референдум – это "институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества".

Зеленский: Друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что с принятием закона о народовластии путем всеукраинского референдума украинцы получили возможность влиять на принятие решений в стране. Об этом он написал в Facebook 30 января.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Совсем не в обществе, а именно у политиков", – заявил президент.

По его словам, политики "боятся референдума", потому что это "их ключевой страх перед людьми".

"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой: что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на Печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества. А если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверенными ни в чем. Потому что референдум – это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство", – написал Зеленский.

Он заявил, что нынешние власти "дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть".

"И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – добавил президент.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.