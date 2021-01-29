Зеленский предложил сделать мем "фейспалм" логотипом "Батьківщини" из-за пяти референдумов Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил инициативу лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко провести референдум по пяти вопросам. В связи с этим он отметил, что отдельные депутаты Верховной Рады быстро "перекрашиваются".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко провести референдум по пяти вопросам "политическим переобуванием", которым партия занимается на протяжении 20 лет. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook 29 января.

"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но бац, вуаля, и теперь уже инициируют референдум по пяти вопросам или по скольких там. Думаю, мем "фейспалм" можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний", – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что таких депутатов будет в Верховной Раде как можно меньше.

"Не 450, а 300 [нардепов]. Этот закон в очереди. Мы также обещали и должны выполнить это. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто же присоединится к "Слуге народа", чтобы это решение стало возможным?" – задался вопросом Зеленский.

Президент посоветовал гражданам Украины внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах в парламент.

Тимошенко 27 января анонсировала референдумы по вопросам энергетики, функционирования рынка земли в Украине, приватизации стратегической собственности, легализации марихуаны и игорного бизнеса. По ее мнению, в Украине приняли "плохой закон о референдуме". Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум, поскольку закон предусматривает его проведение только с 2022 года.