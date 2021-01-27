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Тимошенко объяснила переписку с Ермаком в Раде

26 января СМИ обнародовали фото переписки лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко с главой Офиса президента Андреем Ермаком: политик, кроме прочего, приглашала главу ОПУ в гости. Сегодня она сказала, что как лидер оппозиционной партии будет говорить "со всеми чиновниками без исключения", чтобы изменить ситуацию в стране.

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Тимошенко не ответила, насколько близки ее отношения с Ермаком
Тимошенко не ответила, насколько близки ее отношения с Ермаком
Фото: ba.org.ua

Глава парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко 27 января объяснила свою переписку с главой Офиса президента Андреем Ермаком "работой для страны". Об этом она заявила, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, запись комментария обнародовал "5 канал"

"Как лидер оппозиционной фракции буду все силы прилагать для того, чтобы и чиновников от власти переориентировать для того, чтобы работать для страны. Я буду использовать все возможности, чтобы убедить поменять вообще стратегию, которая сейчас есть в государстве. [...] Поэтому я буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе и с теми, которые при власти, чтобы изменить ситуацию", – сказала она. 

На вопрос, насколько близкие у нее отношения с Ермаком, Тимошенко не ответила – она ушла от журналистов. 

26 января издание "Буквы" обнародовало фото общения Тимошенко с Ермаком. "Я уже в Киеве, материалы подготовила. Приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю", – сказано в смс, которое отправляла Тимошенко главе ОПУ в Верховной Раде.

Партия "Батьківщина" находится в оппозиции к власти с ноября 2019 года. Тимошенко объявила о переходе после принятия в первом чтении закона о рынке земли.

Президент Украины Владимир Зеленский комментировал действия лидера "Батьківщини" так: "Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. [...] Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, оппозиция, переписка, Андрей Ермак
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