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"Приглашаю в гости, обнимаю". СМИ сфотографировали переписку Юлии Тимошенко и Ермака

Судя по фото переписки народного депутата, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, она писала главе Офиса президента Андрею Ермаку о своем разговоре с вице-спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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Тимошенко в 2019 году объявила о переходе в оппозицию к власти
Тимошенко в 2019 году объявила о переходе в оппозицию к власти
Фото: bykvu.com

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, вероятно, переписывалась с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком во время сегодняшнего заседания. Кроме того, Ермак звонил ей. На фото общение политиков зафиксировали журналисты издания "Буквы".

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Ермак утром спросил Тимошенко, удалось ли ей поговорить с Сергеем (фамилия не указана).

Судя по фото, лидер оппозиционной партии написала следующий ответ: "Переговорила с [вице-спикером Рады Русланом] Стефанчуком. Объяснила ситуацию. Готова рассказать". Отправила ли она это сообщение, непонятно.

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

На экране смартфона осталась часть переписки, которую политики вели в предыдущие дни. Из сообщений следует, что Тимошенко писала Ермаку о своем возвращении в Киев.

"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю", – сказано в смс, которое отправляла Тимошенко.

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Партия "Батьківщина" с ноября 2019 года находится в оппозиции к власти. Тимошенко объявила о переходе после принятия в первом чтении закона о рынке земли.

Президент Украины Владимир Зеленский комментировал действия лидера "Батьківщини" так: "Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. [...] Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, оппозиция, смартфон, переписка, Андрей Ермак
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