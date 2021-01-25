"Юля, не узнаю в гриме", "В следующий раз сменит пол". Соцсети обсуждают новый образ Тимошенко

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины Романа Безсмертного Татьяна Мокриди считает, что "как выглядеть и что делать" - это личное дело самой Тимошенко. "Она не нуждается в ваших советах и разговорах. У каждой женщины есть самый откровенный молчаливый собеседник - зеркало", - отметила Мокриди.

"В следующий раз Тимошенко сменит пол, только бы о ней говорили", - написал пользователь twitter с ником Xel.

В следующий раз Тимошенко сменит пол , только бы о ней говорили . — Хеl (@inellis09) January 25, 2021

"Пишут это Тимошенко...Юля, не узнаю в гриме", - добавила пользователь twitter с ником Irina Perla.

Пишут это Тимошенко...Юляяяяяя не узнаю в гриме * pic.twitter.com/nziqXHZ0pg — Irina Perla (@perla_Irina1) January 25, 2021

Другие пользователи соцсетей также не скрывали своего удивления.

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если Юлю Тимошенко пропустить через идентификатор "Миротворца", то он точно выдаст информацию, что на фото три разных авантюристки. такими темпами скоро грудь на щеки натянут. pic.twitter.com/9tGO3o5ZR0 — Hellis (@13Hellis_13) January 25, 2021

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Если и менять стиль, то только как Юлька Тимошенко pic.twitter.com/JqD1ep8NBr — красная площадь (@supersholokh) January 25, 2021

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