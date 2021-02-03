В трехсторонней группе обсудили открытие пропускных пунктов на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО

3 февраля состоялось заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.
Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что правительство выполнит основные технические условия, необходимые для разблокирования работы пунктов "Счастье" и "Золотое". Речь идет о предоставлении Украиной автобусов-челноков для перевозки граждан через линию разграничения, а также о материальном и техническом обеспечении их работы.
Также обсуждались технические условия возобновления ремонта газораспределительной станции в Марьинке.
Кроме этого, Украина на заседании выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа на оккупированные территории представителей Международного агентства по атомной энергии. Организация запросила допуск в конце прошлого года.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.