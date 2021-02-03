В трехсторонней группе обсудили открытие пропускных пунктов на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО

Украинская делегация на заседании ТКГ выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа на оккупированные территории представителей Международного агентства по атомной энергии.

3 февраля состоялось заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что правительство выполнит основные технические условия, необходимые для разблокирования работы пунктов "Счастье" и "Золотое". Речь идет о предоставлении Украиной автобусов-челноков для перевозки граждан через линию разграничения, а также о материальном и техническом обеспечении их работы.

Также обсуждались технические условия возобновления ремонта газораспределительной станции в Марьинке.

Кроме этого, Украина на заседании выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа на оккупированные территории представителей Международного агентства по атомной энергии. Организация запросила допуск в конце прошлого года.