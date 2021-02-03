Резников: После деоккупации обращение российского рубля на территориях ОРДЛО будет ограничено

Национальный банк Украины будет иметь право ограничить обращение рубля, его обмен в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Жителей ОРДЛО, которые накопили рубли за период оккупации, ограничивать в обмене не будут, сказал Резников Фото: Олексій Резніков / Facebook

Обращение рубля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после их деоккупации Украиной будет ограничено, вплоть до запрета на обмен российской валюты. Это прописано в законопроекте "О государственной политике переходного периода", его готовят в правительстве, заявил в интервью LB.ua вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Как бы мы ни дистанцировались от нашего восточного соседа, от России деваться некуда. У Москвы все равно будет желание вмешиваться в нашу финансовую систему через рублевую интервенцию. Поэтому мы и говорим, что Национальный банк как регулятор по ситуации должен будет иметь право ограничить хождение рубля, его обмен в отдельных регионах из определенных источников", – сказал Резников.

В частности, НБУ сможет реагировать, если через Украину "будут стараться пропустить большие объемы рублевой массы". Согласно законопроекту, Нацбанк не обязан это делать, но регулятору предлагается такое право, отметил вице-премьер-министр Украины.

Жителей ОРДЛО, которые накопили рубли за период оккупации, ограничивать в обмене не будут, подчеркнул Резников.

3 сентября 2015 года так называемый минфин "ДНР" сообщал о переходе "республики" на рубль, а также об отказе от фиксированного курса валют. Два дня ранее о переходе на российскую валюту заявляли в "ЛНР".

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.