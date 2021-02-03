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Боевики на Донбассе готовят детей к участию в боевых действиях – Офис генпрокурора

Российские оккупанты на Донбассе учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова, сообщает Офис генпрокурора Украины.

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По данным правоохранителей, боевики в Донецкой области вовлекли в противоправную деятельность более 100 детей
По данным правоохранителей, боевики в Донецкой области вовлекли в противоправную деятельность более 100 детей
Фото: gp.gov.ua

Боевики на Донбассе проводят подготовку детей к участию в боевых действиях. Об этом 3 февраля сообщает Офис генпрокурора Украины.

Руководство Донецкой областной прокуратуры открыло уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 подобных учреждений, в частности, так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные волки".

"Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть происходящих событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине", – отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, с начала боевых действий оккупанты в Донецкой области вовлекли в противоправную деятельность более 100 детей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донецкая область, агрессия, боевики, дети, война на Донбассе, уголовное производство, подростки, Офис генпрокурора, лагеря
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