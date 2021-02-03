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Украина наложила санкции на самолеты Козака и Медведчука – СМИ

Самолеты, которыми пользовались нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны, пишет ZN.UA. По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, речь идет о семи самолетах.

Под санкции могли попасть семь частных самолетов
Под санкции могли попасть семь частных самолетов
Фото: depositphotos.com (архив)

29 января на самолеты, которыми пользовались нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, наложили санкции, сообщило издание ZN.UA, ссылаясь на свои источники. 

По данным журналистов, после того как в США озвучили намерения ввести санкции против Медведчука, борты перерегистрировали в Молдове. 

Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны, брать пассажиров, отмечает издание. 

По данным народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, речь идет о компании, на которую были оформлены семь частных самолетов. Козаку, как сообщил Гончаренко, принадлежит лишь один из них. 

Эти борты нардепы использовали для прямых перелетов в Россию, отмечает ZN.UA. 

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. В 2020 году Медведчук встречался в РФ с Путиным и просил рассмотреть возможность попадания вакцины "Спутник V" в Украину, "даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами".

В октябре 2019 года заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что Медведчук напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и  пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, самолеты, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ, авиасообщение
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