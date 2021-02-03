ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Лещенко: Санкции против каналов Медведчука принимались молниеносно из-за ситуации в РФ и после звонка Блинкена

Экс-нардеп Сергей Лещенко считает, что решение о наложении санкций на телеканалы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которого СМИ связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, было принято украинскими властями после разговора госсекретаря США Тони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лещенко: В момент консолидации всего мира против режима Путина ему будет труднее предпринять ответные действия в отношении Украины
Лещенко: В момент консолидации всего мира против режима Путина ему будет труднее предпринять ответные действия в отношении Украины
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Решение о наложении санкций на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности, написал в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его данным, заседание СНБО было созвано на 19.00 вторника, 2 февраля, с целью принять молниеносное решение в момент "максимального ослабления президента РФ Владимира Путина внутренними конфликтами" и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с судом по делу оппозиционера Алексея Навального.

"В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины", – написал Лещенко.

Также, по его данным, на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина [нардепа Виктора] Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы в совместном заявлении заявили о "политической расправе" и  пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Сергей Лещенко, Энтони Блинкен, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS