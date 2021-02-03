Лещенко: Санкции против каналов Медведчука принимались молниеносно из-за ситуации в РФ и после звонка Блинкена

Экс-нардеп Сергей Лещенко считает, что решение о наложении санкций на телеканалы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которого СМИ связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, было принято украинскими властями после разговора госсекретаря США Тони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Лещенко: В момент консолидации всего мира против режима Путина ему будет труднее предпринять ответные действия в отношении Украины Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Решение о наложении санкций на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности, написал в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его данным, заседание СНБО было созвано на 19.00 вторника, 2 февраля, с целью принять молниеносное решение в момент "максимального ослабления президента РФ Владимира Путина внутренними конфликтами" и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с судом по делу оппозиционера Алексея Навального.

"В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины", – написал Лещенко.

Также, по его данным, на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина [нардепа Виктора] Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы в совместном заявлении заявили о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".