В 00.00 вещание трех телеканалов Медведчука должно быть остановлено

Это просто бомба! Зеленский впервые нанес мощный удар по российской пропаганде и влиянию в Украине! Президент Владимир Зеленский только что ввел санкции и остановил вещание медиахолдинга кума Путина Виктора Медведчука! Президент Украины ввел санкции и остановил всю юридическую и финансовую деятельность Тараса Козака – формального владельца медиаструктур кума Путина, а также связанных с ним юридических лиц, на которых оформлено вещание трех телеканалов: "112", ZIK и NewsOne.

Судя по содержанию указов, сегодня в 00.00 вещание трех телеканалов должно быть остановлено, вся легальная деятельность медиахолдинга Медведчука и его главного партнера Козака прекращается сроком на пять лет.

Просто не верится, посмотрим, как теперь это будет реализовано на практике, вот ссылка на указ, он вступает в силу с момента публикации. Список санкций против Козака, владельца медиахолдинга Медведчука: "Козак Тарас Романович, гражданин Украины, 06.04.1972 г.р., уроженец села Сокольники Львовской области. Зарегистрирован по адресу: Львовская область, село Сокольники, улица Садовая, 64, паспорт серии КС755935, паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии FB 949236, ИНН: 2639402112":

1) блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

7) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом;

8) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

9) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

10) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим законом.

Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине будет лишено своего информационного поля. Это будут первые санкции антироссийского характера, которые нанесут огромный и невосполнимый урон влиянию РФ в медиаполе. Полная неожиданность, включаю телеканалы и открываю пророссийские сайты, жду, что же произойдет в 00.00.

Если действия будут отвечать тексту указа – это просто беспрецедентно.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

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