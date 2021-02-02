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ПОЛИТИКА

"Блинкен хотел поговорить с Украиной среди первых". Кулеба рассказал о своей беседе с госсекретарем США

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, его разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном должен был состояться еще на прошлой неделе, но его перенесли из-за организационных вопросов.

Кулеба: Договорились для меня о ключевом, что Украина и США готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями
Кулеба: Договорились – для меня о ключевом, – что Украина и США готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале беседы с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул, что "хотел поговорить с Украиной среди первых" после вступления в должность. 

Об этом Кулеба рассказал в эфире ICTV вечером 1 февраля. 

По словам главы МИД Украины, звонок Блинкена должен стать четким сигналом поддержки США. 

"Мы должны были поговорить еще на прошлой неделе, но из-за организационных причин разговор перенесли на сегодня. Договорились – для меня о ключевом, – что Украина и США готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией", – сказал он.  

Разговор Кулебы и Блинкена состоялся вечером 1 февраля. Кулеба по его итогам заявил о "начале нового дня" в отношениях двух стран. Блинкен в Twitter написал, что рад беседе с Кулебой. 

Он сообщил, что "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, а также приверженность продвижению реформ, жизненно необходимых для успеха Украины". 

Сенат США утвердил кандидатуру 58-летнего кадрового дипломата Блинкена на пост госсекретаря США 26 января, вскоре после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. 

Он родился в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен.

Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание Государства Израиль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, МИД Украины, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, дипломаты
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