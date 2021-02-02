"Блинкен хотел поговорить с Украиной среди первых". Кулеба рассказал о своей беседе с госсекретарем США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале беседы с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул, что "хотел поговорить с Украиной среди первых" после вступления в должность.
Об этом Кулеба рассказал в эфире ICTV вечером 1 февраля.
По словам главы МИД Украины, звонок Блинкена должен стать четким сигналом поддержки США.
"Мы должны были поговорить еще на прошлой неделе, но из-за организационных причин разговор перенесли на сегодня. Договорились – для меня о ключевом, – что Украина и США готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией", – сказал он.
Разговор Кулебы и Блинкена состоялся вечером 1 февраля. Кулеба по его итогам заявил о "начале нового дня" в отношениях двух стран. Блинкен в Twitter написал, что рад беседе с Кулебой.
Он сообщил, что "подтвердил непоколебимую поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, а также приверженность продвижению реформ, жизненно необходимых для успеха Украины".
Excellent to speak with Foreign Minister @DmytroKuleba today and reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, and commitment to advancing reforms vital to Ukraine’s success.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021
Сенат США утвердил кандидатуру 58-летнего кадрового дипломата Блинкена на пост госсекретаря США 26 января, вскоре после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией.
Он родился в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен.
Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание Государства Израиль.