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"Россия делает большую ошибку". Блинкен ответил на заявления МИД РФ о "закулисной роли США" в акциях в поддержку Навального

Министерство иностранных дел России заявило о "закулисной роли Вашингтона" в протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, комментируя в том числе слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который призывал освободить задержанных на митингах. Блинкен отметил, что правительство РФ сильно ошибается, когда связывает США и протесты в России.

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Блинкен: Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это о нас. Это о них
Блинкен: Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это о нас. Это о них
Фото: ЕРА

Протестные акции в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального связаны со внутренними проблемами страны, а не так называемым вмешательством извне. Такое мнение госсекретарь США Энтони Блинкен выразил в интервью NBC News, обнародованном 1 февраля. 

"Правительство России делает большую ошибку, если считает, что это о нас. Это о них. Это о правительстве. Это о разочаровании, которое испытывают россияне из-за коррупции, автократии. Я думаю, что им нужно смотреть внутрь, а не наружу", – сказал Блинкен. 

Он подчеркнул, что глубоко обеспокоен жестоким подавлением протестов и массовыми задержаниями на митингах. 

Министерство иностранных дел России 31 января в своих аккаунтах в Facebook и Twitter заявило о "закулисной роли Вашингтона" в протестах в поддержку Навального. В Twitter ведомство так прокомментировало в частности слова Блинкена, который призывал освободить задержанных на митингах

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального ЮлияВечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии на лечении после отравления. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, МИД России, Вашингтон, Энтони Блинкен, правительство РФ, акции протеста, отравление Навального
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