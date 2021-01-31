Жену Навального задержали на акции протеста

31 января по всей России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его жену Юлию уже задержали.

Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали на акции протеста в Москве. Об этом сообщает телеканал "Дождь", видео задержания опубликовал Telegram-канал Vot Tak TV.

На записи слышно, как защитник Навальной просит забрать его вместе с ней в автозак, ему не отвечают. На фоне митингующие скандируют "Юлия".

Сегодня по всей России проходят новые акции в поддержку Навального. По состоянию на 13.30 известно о более 1600 задержанных.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.