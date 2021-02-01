Протесты в России. Задержано более 5 тыс. человек – правозащитники

По последним данным, 31 января в России задержали почти 5,5 тыс человек. По информации проекта "ОВД-Инфо", это рекордное число задержаний в один день за историю наблюдений.

В России во время акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 5414 человек в 89 городах. Об этом сообщает правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" по состоянию на 13.09 1 февраля.

Правозащитники отмечают, что это рекордное число задержанных за девять лет работы проекта. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 1616 и 1135 человек соответственно.

Задерживали протестующих и в оккупированном Крыму – в Симферополе сообщают про семь человек. Задержанных заставляют сдать отпечатки пальцев и угрожают армией.

Также проект сообщает об избиении не менее 51 участника акции и задержании почти 100 журналистов, некоторых из них уже отпустили.

До 2021 года, по данным "ОВД-Инфо", наибольшее количество задержанных фиксировали во время акций протеста в июне 2017 года. Их тоже организовывал Навальный после публикации расследования о коррупции тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. Тогда на протестах правоохранители задержали почти 1800 человек.

На акциях 31 января задержали, в частности, жену Навального Юлию. Ее защитник просил забрать в автозак и его, но ему не отвечали. Вечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.