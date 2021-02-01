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"Ощущение безнаказанности порождает насилие". МИД Украины призывает ввести против РФ санкции за подавление протестов

В МИД Украины заявили, что призывы к продолжению диалога с Россией приведут лишь к новым избиениям и задержаниям протестующих в этой стране.

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В МИД Украины заявили, что пришло время для более решительных действий в отношении РФ
В МИД Украины заявили, что пришло время для более решительных действий в отношении РФ
Фото: depositphotos.com

МИД Украины призывает международное сообщество ввести против РФ санкции за подавление протестов в российских городах, прошедших в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве заявили, что акции протеста 31 января "были отмечены новым витком" нарушений прав человека и грубого насилия в отношении протестующих, а также журналистов, освещавших эти события

"Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене являются тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушения Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека", – говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что подобные действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.

"Российские власти, культивирующие беззаконие и насилие в стране и грубо нарушающие права своих граждан, применяют аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность… Пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного, за нарушение прав человека", – заявили в ведомстве.

Помимо этого, в МИД добавили, что призывы к продолжению диалога с Россией приведут лишь к новым избиениям и задержаниям протестующих.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек, в частности жену Навального Юлию. Ее защитник просил забрать в автозак и его, но ему не отвечали. Вечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Теги: Россия, Украина, оппозиция, санкции, Алексей Навальный, МИД Украины, агрессия, власть, акции протеста
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