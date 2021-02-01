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Ученые призвали власти России прекратить преследование Навального и жестокое обращение с протестующими

Авторы обращения к российским властям заявили о недопустимости применения химического оружия и необходимости расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Навального отправили под арест на 30 суток
Навального отправили под арест на 30 суток
Фото: EPA

Ученые подписали открытое обращение к российским властям в связи с отравлением и арестом оппозиционного политика Алексея Навального, жестоким обращением с протестующими и политическим преследованием несогласных. Текст обращения опубликовало издание "Троицкий вариант – Наука" 1 февраля.

Авторы обращения напомнили о недопустимости применения химического оружия и необходимости расследования отравления Навального. 

"Как ученые, мы испытываем чувство негодования в связи с тем, что изобретения человеческого гения в области химической науки используются не на благо людей, а для нанесения им вреда", – заявили ученые. 

Отсутствие расследования отравления Навального в России, его задержание и арест порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране, говорится в обращении.

Ученые потребовали соблюдать права граждан РФ на мирные собрания и подчеркнули необходимость диалога между властью и обществом.

"Мы возмущены фактами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов. Отсылки к опыту демократических стран, где якобы осуществляются такие же действия, противоречат фактам. Мы хорошо знаем ситуацию в этих странах и видим, что протесты летом 2019 года в Москве и совсем недавно по всей России были мирными, а их разгон неоправданно жестоким", – считают авторы. 

Кроме политических аспектов, ученые подчеркнули необходимость использования потенциала международного научного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, в том числе с пандемией коронавирусной инфекции.

Под письмом подписались около 80 ученых, работающие в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Южной Корее и Дании. Среди подписантов – профессор университета Аризоны (США) Александр Бадяев, биолог Михаил Гельфанд, математик Михаил Цфасман, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин, физик и лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм, астрофизик и главный редактор газеты "Троицкий вариант – Наука" Борис Штерн.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Теги: Россия, оппозиция, преследования, Алексей Навальный, Москва, ученые, власть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, отравление Навального
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