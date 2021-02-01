Генпрокуратура России будет требовать для Навального реальный тюремный срок

Российская Генпрокуратура полагает, что оппозиционер Алексей Навальный вел себя незаконно, что явилось основанием для исполнения наказания, назначенного приговором суда.

Генпрокуратура России считает обоснованным требование федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на информацию ведомства.

Российская Генпрокуратура считает, что "противоправное поведение Навального явилось основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда". Данное представление признано законным и обоснованным. Прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании, говорится в сообщении.

Генпрокуратура поясняет, что Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". По судебному решению он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Кроме того, в августе 2017 года из-за неоднократной неявки и троекратное привлечение к административной ответственности испытательный срок Навального продлили на год – до 29 декабря 2020 года.

В пресс-службе ведомства заявили, что Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Второй мировой войны. Речь идет о видео в поддержку поправок в конституцию, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. В ролике участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов и 93-летний участник Второй мировой войны Игнат Артеменко.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Суд по иску о замене условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

В российских городах 23-го и 31 января прошли акции в поддержку оппозиционера. В штабе политика заявили, что в первой акции по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали тогда, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.