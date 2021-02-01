Суд в России оштрафовал Навальную на 7,3 тыс. грн за участие в акции 31 января

Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию признали виновной в совершении административного правонарушения за участие в акции, повлекшей создание помех для функционирования инфраструктуры.

Щербинский суд Москвы оштрафовал супругу российского оппозиционера Алексея Навального – Юлию Навальную на 20 тыс. руб. (более 7,3 тыс. грн). Об этом 1 февраля сообщил "Дождь".

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения за участие в акции, повлекшей создание помех для функционирования инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Адвокат Навальной Светлана Давыдова сообщила, что они не согласны с решением суда и будут его обжаловать.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек, в частности жену Навального Юлию. Ее защитник просил забрать в автозак и его, но ему не отвечали. Вечером Навальную отпустили из полиции.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.