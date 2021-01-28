"А вдруг и правда он нас съест". Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой "Тараканище"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что ситуация в России похожа на сюжет сказки Корнея Чуковского, в которой таракан подчинил себе всех зверей в лесу. Навальный призвал россиян не бояться и выходить на митинги против произвола и коррупции.

Навальный: Кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадила на трон своего Царя-Гульфика Фото: EPA

В камере российского оппозиционера Алексея Навального есть телевизор, по которому показали сюжет о том, что 23 января "в паре городов прошли малочисленные митинги". Об этом Навальный написал 28 января в Instagram.

"Американское посольство, используя "фейки в TikTok", заманило туда подростков. Мне кажется, все было совсем не так. Я хочу сейчас сказать два важных слова: Корней Чуковский. Вам всем в детстве читали его стихотворение про тараканище, который кричит и усами шевелит. Именно таким образом тараканище подчинил себе всех зверей в лесу. Они испугались: а вдруг и правда он нас съест? Это вполне точное описание происходящего сейчас в России", – отметил политик.

Он напомнил, что в сказке звери падали от ужаса, хотя понимали, что тараканище не сможет съесть бегемота, даже маленького.

Навальный заявил, что в России правит "кучка воров, нацепивших на себя мундиры, погоны и эполеты, посадив на трон своего Царя-Гульфика".

"Расследование про дворец [президента РФ Владимира] Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки. Сразу перестанут грозно шевелить усами", – подчеркнул оппозиционер.

Он поблагодарил всех, кто вышел на акции протеста против произвола и коррупции и призвал россиян не бояться и участвовать в митингах.

"На нашей стороне большинство. Давайте разбудим его", – резюмировал Навальный.

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. 22 января он обжаловал решение Люблинского районного суда Москвы, сообщала "Медуза".

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.