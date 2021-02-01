Кулеба провел первый разговор с новым госсекретарем США

В отношениях Украины и США начинается новый день, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Украины 1 февраля провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"В нашей первой беседе с госсекретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал глава МИД Украины.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Сенат США утвердил кандидатуру 58-летнего кадрового дипломата Блинкена на пост госсекретаря США 26 января, вскоре после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией.

Он родился в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен.

Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание Государства Израиль.