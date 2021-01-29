Кулеба: Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась к "Люблинскому треугольнику" и превратила его в квадрат

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Польша и Литва готовы к общению с Александром Лукашенко, но только на условиях взаимного уважения.

По мнению Кулебы, без Беларуси формат "Люблинского треугольника" является "немного неполным" Фото: ЕРА

Страны – члены "Люблинского треугольника" хотели бы, чтобы к ним присоединилась Беларусь. Об этом на брифинге после встречи министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы, который транслировался в Facebook, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина, Польша и Литва готовы к общению с Александром Лукашенко, но только на условиях взаимного уважения.

"Люблинский треугольник" с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации. Никто ни от кого не закрывается. Но если говорить, разговор должен быть с взаимным уважением... Навязываться мы не будем", – отметил глава МИД Украины.

При этом он уточнил, что предметом разговора с Лукашенко может быть все, что поможет обеспечить демократию в Беларуси.

По мнению Кулебы, без Беларуси формат "Люблинского треугольника" является "немного неполным".

"Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила "Люблинский треугольник" в "Люблинский квадрат". Но время для этого еще не пришло", – подчеркнул Кулеба.

Также он добавил, что белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую пригласили на встречу, чтобы "услышать мнение противоположной стороны", так как позиция Лукашенко "всем и так хорошо известна".

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".