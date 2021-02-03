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ПОЛИТИКА

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK заявили о "политической расправе" и призвали Зеленского "заниматься делом"

Телеканалы нардепа Тараса Козака, против которых СНБО и президент Владимир Зеленский ввели санкции, заявили, что намерены бороться "за свое право вещать для украинцев", а сам Козак в заявлении упомянул главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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В медиахолдинге Козака пообещали, что продолжат вещание, "невзирая на происки власти"
В медиахолдинге Козака пообещали, что продолжат вещание, "невзирая на происки власти"
Фото: 112.ua

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции, утвердив решение СНБО, заявили, что расценивают это как "политическую расправу". Об этом говорится в их совместном заявлении.

По мнению авторов заявления, власть приняла решение "по уничтожению трех оппозиционных телеканалов" и "под надуманным предлогом" запретила деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости".

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах", – говорится в сообщении.

Медиа заявили, что намерены бороться "за свое право вещать для украинцев, доносить правду до людей и быть в эфире".

"Если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь", – обратились авторы заявления к президенту Украины.

Владелец телеканалов, нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, в отношении которого также введены санкции как против физического лица, заявил, что они незаконны и это "очевидный акт цензуры", сообщается на сайте "112 Украина".

По мнению Козака, "президент просто в ярости из-за обвала рейтинга своей политической силы "Слуга народа". 

"Зеленский, который, очевидно, живет в своих "видосиках", лично поставил Украину на один уровень с бедными странами мира, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса, надеясь на подачки от Запада, тогда как каналы медиахолдинга "Новости" открыто и не боясь говорят о том, что начать вакцинацию можно прямо сейчас – достаточно использовать договоренности [главы политсовета ОПЗЖ] Виктора Медведчука", – заявил он.

Нардеп пообещал, что "телеканал "112 Украина" будет вещать, невзирая ни на какие происки власти".

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине". Он подчеркнул, что санкции – "не про медиа и не про свободу слова", а только про эффективное противодействие фейкам и "чужеродной пропаганде".

Теги: санкции, медиахолдинг, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, Слуга народа, ОПЗЖ
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