Подоляк: Телеканалы, попавшие под санкции, открыто используются как инструменты чужой пропаганды

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "есть вопросы" по финансированию телеканалов, в отношении которых СНБО решил ввести санкции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что решение президента Владимира Зеленского ввести санкции против ряда телеканалов "вполне ожидаемо и очевидно". Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, телеканалы "из так называемого пула господина [нардепа Виктора] Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине". Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями", – сказал Подоляк.

Также, по его словам, "есть вопросы" по финансированию указанных телеканалов. "Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно – имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии", – сказал советник главы ОП.

В комментарии "Бабелю" Подоляк подчеркнул, что санкции – "не про медиа и не про свободу слова", а только про эффективное противодействие фейкам и "чужеродной пропаганде".

"Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно убивать наши ценности", – заявил Подоляк.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".