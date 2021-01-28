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ПОЛИТИКА

"За распространение высказываний, разжигающих вражду". Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал "112 Украина"

Нацсовет по телерадиовещанию изучил эфиры телеканала "112 Украина" за 2019 год и нашел в высказываниях политиков, выступавших на канале, признаки разжигания розни, российской пропаганды и манипулирования общественным сознанием.

Регулятор неоднократно назначал проверки "112 Украина"
Регулятор неоднократно назначал проверки "112 Украина"
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по телерадиовещанию 28 января рассмотрел материалы проверки телеканала "112 Украина" и применил к нему две санкции. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Каналу объявили предупреждение и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора "за распространение высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Сумма штрафа составила 114 тыс. грн.

Внеплановая проверка была проведена на основе мониторинга эфиров телеканала за разные даты 2019 года – с 3 августа до 22 декабря.

"В эти дни в эфире "112 Украина" были зафиксированы высказывания, нарушающие требования части первой статьи 28 закона Украины "Об информации". Они звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Вадима Рабиновича, [экс-нардепа Елены] Лукаш, [политика и телеведущего] Дмитрия Спивака, [бывшего министра транспорта и связи] Евгения Червоненко, [нардепа от ОПЗЖ] Натальи  Королевской, [телеведущего, экс-кандидата в мэры Киева] Андрея Пальчевского, [политолога] Михаила Погребинского, [нардепа от ОПЗЖ] Виктора Медведчука, [нардепа от ОПЗЖ] Олега Волошина", – сообщили в Нацсовете.

Эксперты указали, что в эфире канала звучало сравнение определенных лиц и их действий с действиями и методами немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса, которое является косвенным обвинением этих людей в нацизме, преступлениях против мира и человечности.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую пропагандистскую позицию Российской Федерации. Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", – подчеркнули в релизе.

В Нацсовете заявили, что в изученных эфирах есть принаки нагнетания ситуации, искажение фактов и запугивания, манипулирования словами о намерениях убийств людей, неоднократное использование негативно окрашенных слов.

"Все эти высказывания распространены в условиях длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Они, кроме того, звучали не только в прямом эфире, но и в повторах", – уточнилив Совете.

В течение месяца канал обязали привести его деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства.

Регулятор неоднократно назначал проверки "112 Украина". В частности, в 2020 году телеканал проверяли после выхода мультфильма, участие в создании которого принимал российский актер Александр Михайлов, находящийся в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину.

17 октября 2019 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Все три телеканала принадлежат народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку. По данным программы "Наші гроші", он входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Теги: Верховная Рада, Россия, СМИ, Украина, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, пропаганда, Наталья Королевская, Евгений Червоненко, Нацсовет, штраф, 112 Украина, проверки, ОПЗЖ
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