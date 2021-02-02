Суд в России заменил срок для Навального на реальный

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, наказание составит два года и шесть месяцев.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком" Фото: EPA

Московский суд 2 февраля на выездном заседании приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 3,5 годам заключения. Трансляцию суда ведет в YouTube телеканал "Дождь".

Судья заменила Навальному условный срок на отбывание в колонии общего режима, засчитала домашний арест с 28 февраля по 30 декабря. Мера пресечения до вступления решения в силу – заключение под стражу, сообщила "Медиазона".

С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание составит два года и шесть месяцев.

"Ненавистные мерзавцы, убийцы, воры, лжецы и лицемеры. Вы обязательно ответите за все, что сделали с нашей страной: от [президента России Владимира] Путина лично до каждой последней мразотной "судьи" Репниковой", – написал в Telegram соратник Навального Леонид Волков.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил три с половиной года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных были почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа".

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 годам лишения свободы.