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Дудь о протестах в России: Стерпеть и промолчать или мирно выйти на улицу

Российский журналист Юрий Дудь выразил уважение тем, кто принимает участие в массовых акциях протеста в РФ, и отметил, что не осуждает тех, кто не выходит на них. Дудь подчеркнул, что в свободном обществе есть два способа высказать власти несогласие с принятыми законами: конкурентные выборы и мирные собрания.

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Дудь: Самая абсурдная дичь остается дичью только до тех пор, пока госдумовский принтер не распечатал это в качестве нашего нового закона
Дудь: Самая абсурдная дичь остается дичью только до тех пор, пока госдумовский принтер не распечатал это в качестве нашего нового закона
Фото: yurydud / Instagram

В России люди протестуют против того, чтобы невиновных не арестовывали, а налоги россиян не превращали в очередную недвижимость для чиновников. Об этом 2 февраля в Instagram написал российский журналист Юрий Дудь.

"Cлышу много снисходительного по мотивам позавчерашних протестов: вышли на улицу, когда не разрешали, вот и не грустите, что получили дубинкой по темени. Понятно, что кто-то так говорит и думает, чтобы оплачивать домработницу и садовника в Ломбардии. Но тот, кто думает так бескорыстно, рискует однажды сделать много удивительных открытий", – отметил он.

Дудь подчеркнул, что Россия – страна, в которой утром можно проснуться и узнать о новом законе, который коснется и тех, кто против протестов.

"Что это будет –увеличение пенсионного возраста еще на пять лет; запрет на иностранные автомобили и алкоголь, закрытие "Вечернего Урганта" и КВН, налог на бездетность, регулирование работы солнца, снега и облаков – не важно. Важно, что калашников законотворчества шарашит во все стороны и в какой-то момент его пули могут зацепить абсолютно любого – хоть токаря, хоть тиктокера. Самая абсурдная дичь остается дичью только до тех пор, пока госдумовский принтер не распечатал это в качестве нашего нового закона", – заявил журналист.

Он написал, что в свободном обществе есть два способа выразить власти несогласие с принятыми законами: конкурентные выборы и мирные собрания.

"На выборы в России не допускают не только самого известного оппозиционера (Алексея Навального. – "ГОРДОН"), но и его помощников (потому что опасаются, что в честной борьбе они вынесут большинство конкурентов, играющих за власть). Митинги в России разрешены только по согласованию с теми, против кого они проводятся. И тогда у вас остается два варианта: стерпеть и промолчать или мирно выйти на улицу, даже если на вас брошены толпы тех, кому разрешено вести себя максимально немирно", – отметил Дудь.

Он заявил, что не осуждает тех, кто выбрал первый вариант, и уважает тех, кто не боится второго.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

31 января в РФ прошли новые акции протеста, по данным соратников Навального, в общей сложности на улицы страны вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа". По информации правозащитников, на них задержали более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального ЮлияВечером Навальную отпустили из полиции.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, Госдума, Юрий Дудь
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