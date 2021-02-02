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ЕС может ускорить введение санкций против России в связи с арестом Навального

Санкционная политика Евросоюза в отношении РФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение примет суд в Москве по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

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В ЕС работают над первыми санкциями в рамках нового санкционного режима в области прав человека
В ЕС работают над первыми санкциями в рамках нового санкционного режима в области прав человека
Фото: depositphotos.com

Европейский союз может ускорить введение санкций против России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом 2 февраля в Twitter сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Несколько крупных государств – членов ЕС работают над первыми санкциями в рамках нового санкционного режима в области прав человека. Санкции сбалансированы географически и могут быть введены в марте, но это может быть ускорено в зависимости от того, что произойдет с Навальным сегодня", – сообщил Йозвяк.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 года лишения свободы.

Теги: санкции, Алексей Навальный, арест, Европейский союз, задержание, Рикард Йозвяк, акции протеста
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