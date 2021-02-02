ЕС может ускорить введение санкций против России в связи с арестом Навального

Санкционная политика Евросоюза в отношении РФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение примет суд в Москве по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Европейский союз может ускорить введение санкций против России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом 2 февраля в Twitter сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Несколько крупных государств – членов ЕС работают над первыми санкциями в рамках нового санкционного режима в области прав человека. Санкции сбалансированы географически и могут быть введены в марте, но это может быть ускорено в зависимости от того, что произойдет с Навальным сегодня", – сообщил Йозвяк.

several of the big EU member states are working on the first sanctions under the new human rights sanction regime. the sanctions are balanced geographically and could be presented in March but this might be speeded up depending on what happens with #Navalny today. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 2, 2021

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 года лишения свободы.