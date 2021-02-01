ЕСПЧ опубликовал вопросы к России после отказа возбудить дело об отравлении Навального

Европейский суд по правам человека направил жалобу оппозиционера Алексея Навального к России для ознакомления с ней и подготовки письменных замечаний.

Навальный в жалобе заявил, что российские власти не провели эффективного расследования покушения на его убийство Фото: EPA

Европейский суд по правам человека 1 февраля опубликовал вопросы к российским властям по иску, поданному сторонниками оппозиционера Алексея Навального после отказа возбудить дело о его отравлении. Документ размещен на сайте ЕСПЧ.

В частности, в ЕСПЧ поинтересовались:

– исчерпал ли Навальный возможность добиться расследования дела, учитывая, что информации о разбирательствах после решения Кировского районного суда Томска от 30 октября 2020 года (суд отклонил жалобу о бездействии Томского УВД) не было.

– не было ли нарушено право Навального на жизнь в соответствии с п. 2 Конвенции по правам человека.

В документе говорится, что российские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального, а Томский райсуд назвал это решение "законным".

Навальный в жалобе заявил, что "он был отравлен химическим веществом, к которому имеют доступ только службы государственной безопасности, и что российские власти не провели эффективного расследования покушения на его убийство".

Он потребовал признать, что в России нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека, которые гарантируют право на жизнь и право на эффективное средство правовой защиты.

Дело Навального было коммуницировано 12 января. Согласно процедуре, ЕСПЧ официально сообщает правительству страны, к которой подана жалоба, о претензиях заявителей и задает ему вопросы по жалобе. Государство имеет 12 недель на то, чтобы подготовить ответы на вопросы в форме меморандума, затем на них отвечает сам заявитель. ЕСПЧ до начала процесса предлагает заявителю и стране-ответчику урегулировать спор в рамках мирового соглашения.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навального задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Суд по иску о замене условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. Генпрокуратура России будет требовать для Навального реальный тюремный срок.