Pussy Riot выпустила клип в поддержку Навального и других политзаключенных

Российская панк-группа Pussy Riot в связи с массовыми акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального раньше времени выпустила клип на песню "Бесит". Участницы группы потребовали освободить Навального и всех политзаключенных.

Российская панк-группа Pussy Riot выпустила видеоклип на песню "Бесит" из анонсированного дебютного альбома. Они посвятили его российскому оппозиционеру Алексею Навальному и другим политзаключенным, говорится на их YouTube-канале.

"Мы требуем немедленно освободить Алексея Навального, Машу Алехину из Pussy Riot и всех политзаключенных, убедительно просим силовиков встать на сторону протестующих, а команду [российского президента Владимира] Путина – незамедлительно и понуро покинуть Кремль", – говорится в описании к видео.

"Радио Свобода" отмечает, что трек и видео планировались к публикации на май, но вышли раньше из-за политических событий в России. Съемки клипа проходили в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге, но были сорваны полицией.

Тогда в съемках принимали участие около 200 человек, в том числе ЛГБТ-активисты, полицейские предупредили собравшихся о недопустимости "пропаганды гомосексуализма и экстремизма". На следующий день при попытке завершить съемку полиция задержала и доставила в отделение 13 человек. Видео было смонтировано из того, что успели снять до полицейских рейдов, в него вошли также фрагменты разговора с полицейскими, которые сорвали съемки.

ВИДЕО

Видео: Pussy Riot / YouTube

23-го и 31 января по всей России проходили массовые акции протеста из-за ареста Навального. 17 января 2021 года он вернулся в Россию после лечения в Германии в связи с отравлением ядом класса "Новичок", его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

В штабе политика заявили, что в митингах 23 января участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних. На акциях 31 января в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек.