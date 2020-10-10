В Москве арестовали участника Pussy Riot за ЛГБТ-флаги на администрации Путина и ФСБ

В день рождения президента России Владимира Путина участники российской панк-группы Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на зданиях Федеральной службы безопасности России, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району. Участников акции задержали, а одного из них – Александра Софеева – арестовали на 30 дней.

Мещанский районный суд Москвы назначил 30 суток ареста участнику Pussy Riot Александру Софееву, задержанному после антигомофобной акции. Об этом сообщает 9 октября "ОВД-Инфо".

Активиста признали виновным в повторном нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Ему вменили участие в массовом пикетировании – из-за развешенных 7 октября ЛГБТ-флагов на зданиях государственных учреждений.

На заседании Софеев не признал, что участвовал в акции. По его словам, он несколько минут находился рядом с другими активистами – в качестве фотографа.

Софеева задержали вечером 8 октября, полицейские пришли к нему домой. Полицейские вызвали арендодателя и вместе с ним проникли в квартиру. В тот же день были задержаны еще двое участников Pussy Riot – Веронику Никульшину и Марию Алехину. Вечером 7 октября задержали двух участников группы Pussy Riot – Василия Андрианова и Елизавету Дидерих.

Задержания силовики провели после акции Pussy Riot в день рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили утром 7 октября радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности" – на зданиях Федеральной службы безопасности России, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району.

На странице Pussy Riot в Facebook объяснили, что выбрали такие флаги в качестве символа пропажи любви и свободы. Участники акции опубликовали требования к правительству России и лично к Путину. Среди них: расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров в Чечне, прекратить давление на активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу, и легализовать однополые отношения.