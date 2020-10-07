Участники Pussy Riot вывесили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ и администрации президента в день рождения Путина

Участники Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на нескольких административных зданиях в Москве. Таким образом они поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

Участники Pussy Riot провели акцию в день рождения президента России Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности" – на зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району. Об этом говорится на странице группы в Facebook 7 октября.

Активисты предъявили на акции список требований, среди которых легализация однополых партнерств, расследование убийств и похищений представителей ЛГБТ в Чечне и объявление 7 октября Днем видимости ЛГБТ.

"Мы думали, что бы вам подарить – но у вас все есть. Но так как в России живете не только вы, мы выбрали действительно нужные подарки. Первый – это свобода… Второй подарок – любовь. Не к войне, а к себе и окружающим. Каждый из нас хочет любви. Вся Россия отчаянно хочет любви. Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы – дарим всем. "Радуга – это солнце после дождя", – сказали вы. Но мы – те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", – поздравила группа Путина.

Во время акции полиция задержала журналиста "Радио Свобода" Артема Радыгина. По информации издания, Радыгин выполнял редакционное задание. При нем были все необходимые документы. Журналиста доставили в ОВД "Тверское" и составили административный протокол. После вмешательства адвоката его отпустили.

По информации активистов, возле администрации президента задержали также журналиста издания Sota.Vision Дениса Стяжкина. Позже он сообщил в Twitter, что снимал акцию движения "Левый блок" ко дню рождения Путина.

Меня задержали возле Администрация президента. Снимал акцию Левого блока. Сижу в АП @OvdInfo pic.twitter.com/x7R6bCpVck — Денис Стяжкин (@styazshkin) October 7, 2020

Президенту России сегодня исполнилось 68 лет.