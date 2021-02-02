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Видео: Настоящее Время / YouTube

Суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Трансляция

2 февраля в Мосгорсуде рассматривают ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного наказания на реальный срок оппозиционеру Алексею Навальному. Видеотрансляцию с места событий ведет телеканал "Настоящее время". По данным "Интерфакса", заседание начнется в 11.00 (10.00 по Киеву). Из-за суда над Навальным в Москве ограничили движение транспорта в районе Мосгорсуда. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 года лишения свободы.

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17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, приговор, трансляция, ФСИН РФ, суд, заседание, отравление Навального
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