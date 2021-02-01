"Разобрались. Дворец в Геленджике построил Навальный для своего видео". В соцсетях обсуждают "дворец Путина"

Фильм-расследование о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике, снятый Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, посмотрели более 106 млн раз меньше чем за две недели. Ответственность за объект взял на себя друг Путина Аркадий Ротенберг, на заявление которого отреагировали соцсети.

Ротенберг (на фото справа) заявил, что "дворец Путина" на самом деле его Фото: kremlin.ru

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о расположенной в Геленджике Краснодарского края резиденции главы Кремля размером в 39 княжеств Монако и построенным так, чтобы к нему нельзя было подобраться. Фильм об этом посмотрели более 106 млн раз.

30 января близкий друг Путина миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что объект принадлежит ему, а не президенту.

"ГОРДОН" приводит подборку шуток о "дворце Путина".

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К званию "Герой труда" за строительство Крымского моста, Ротенбергу теперь положена звезда героя "За взятие Дворца" pic.twitter.com/I76hDLqCKc — Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 30, 2021

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Аркадий Ротенберг признался, что Алина Кабаева является его гражданской женой — re100500 (@re100500) January 30, 2021

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Ходорковскии * (@m_khodorkovsky)

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Ротенберг вытянул короткую спичку — так называемый наки (@michaelnacke) January 30, 2021

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Аркадий Ротенберг заявил, что он тот самый метеорит, который упал на землю и уничтожил динозавров. — Табуретколай Стулин (@_nikozzz) January 30, 2021

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Аркадий Ротенберг сообщил, что это он ел злополучную летучую мышь в Ухани в конце 2019 г. — Х.А.Й.Д. (@Hyde_MJ) January 30, 2021

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я пропустил, а дочери Путина тоже от Ротенберга? — brz (@anvlabor) January 30, 2021

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Бенефициар, он и в Афреке бенефициар pic.twitter.com/TNGc1Xx3sl — * (@Maharinsky) January 31, 2021

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Аркадий Ротенберг, наверное, рад, что в секретном голосовании "кто отвечает за дачу" выбор пал на него. В следующем голосовании "кто отвечает за отравление Навального" он уже участвовать не будет! — +представься , падишах+ (@davnch) January 30, 2021

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Аркадий Ротенберг увлёкся и взял на себя убийство Немцова — Харик Оханисян (@Garik_R_O) January 30, 2021

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Аркадий Ротенберг признался в убийстве Лоры Палмер — Duran / Дюран (@userdie) January 30, 2021

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Такими темпами через неделю окажется, что это не дворец Путина, а:

- приют для бездомных морских котиков

- тренировочный лагерь российского звездного десанта

- мираж

- объект, подброшенный на территорию страны американцами pic.twitter.com/9EaiMMQtrD — Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 29, 2021

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