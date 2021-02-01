"Разобрались. Дворец в Геленджике построил Навальный для своего видео". В соцсетях обсуждают "дворец Путина"

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о расположенной в Геленджике Краснодарского края резиденции главы Кремля размером в 39 княжеств Монако и построенным так, чтобы к нему нельзя было подобраться. Фильм об этом посмотрели более 106 млн раз.
30 января близкий друг Путина миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что объект принадлежит ему, а не президенту.
"ГОРДОН" приводит подборку шуток о "дворце Путина".
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К званию "Герой труда" за строительство Крымского моста, Ротенбергу теперь положена звезда героя "За взятие Дворца" pic.twitter.com/I76hDLqCKc— Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 30, 2021
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Аркадий Ротенберг признался, что Алина Кабаева является его гражданской женой— re100500 (@re100500) January 30, 2021
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Ротенберг вытянул короткую спичку— так называемый наки (@michaelnacke) January 30, 2021
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Аркадий Ротенберг заявил, что он тот самый метеорит, который упал на землю и уничтожил динозавров.— Табуретколай Стулин (@_nikozzz) January 30, 2021
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Аркадий Ротенберг сообщил, что это он ел злополучную летучую мышь в Ухани в конце 2019 г.— Х.А.Й.Д. (@Hyde_MJ) January 30, 2021
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я пропустил, а дочери Путина тоже от Ротенберга?— brz (@anvlabor) January 30, 2021
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Бенефициар, он и в Афреке бенефициар pic.twitter.com/TNGc1Xx3sl— * (@Maharinsky) January 31, 2021
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Аркадий Ротенберг, наверное, рад, что в секретном голосовании "кто отвечает за дачу" выбор пал на него. В следующем голосовании "кто отвечает за отравление Навального" он уже участвовать не будет!— +представься , падишах+ (@davnch) January 30, 2021
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Аркадий Ротенберг увлёкся и взял на себя убийство Немцова— Харик Оханисян (@Garik_R_O) January 30, 2021
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Аркадий Ротенберг признался в убийстве Лоры Палмер— Duran / Дюран (@userdie) January 30, 2021
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Такими темпами через неделю окажется, что это не дворец Путина, а:— Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 29, 2021
- приют для бездомных морских котиков
- тренировочный лагерь российского звездного десанта
- мираж
- объект, подброшенный на территорию страны американцами pic.twitter.com/9EaiMMQtrD
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