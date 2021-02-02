В Кремле объяснили, следит ли Путин за судом над Навальным

Президент России Владимир Путин не следит за судебным заседанием, на котором российскому оппозиционеру Алексею Навальному могут заменить условное наказание на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии агентству ТАСС во вторник, 2 февраля.
По информации Пескова, у Путина запланировано мероприятие с лауреатами конкурса "Учитель года". Российский лидер готовится сейчас к встрече с учителями, которые учат будущее поколение россиян, подчеркнул Песков.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.
Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил три с половиной года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.
31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа".
Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.