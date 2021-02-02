В Кремле объяснили, следит ли Путин за судом над Навальным

Президент России Владимир Путин готовится к встрече с учителями и не следит за судом над оппозиционером Алексеем Навальным, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Президент России Владимир Путин не следит за судебным заседанием, на котором российскому оппозиционеру Алексею Навальному могут заменить условное наказание на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии агентству ТАСС во вторник, 2 февраля.

По информации Пескова, у Путина запланировано мероприятие с лауреатами конкурса "Учитель года". Российский лидер готовится сейчас к встрече с учителями, которые учат будущее поколение россиян, подчеркнул Песков.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.