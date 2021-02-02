Навальный: Я в своей камере слышу только, как подорожали макароны и яйца! 2021 год, страна – экспортер нефти

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил в суде, что власти РФ лишили людей перспектив и пытаются запугать.

Навальный: Вы не посадите всю страну, потому что ноль от национальных богатств все остальные получают Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 2 февраля в московском суде, где рассматривается ходатайство о замене для него условного срока на реальный, сказал, что надеется, что процесс против него не будет воспринят россиянами как сигнал бояться больше. Об этом сообщила "Медиазона".

Он отметил, что Росгвардия и клетка, в которой он находится в суде, являются демонстрацией слабости власти.

"Вы не посадите всю страну, потому что ноль от национальных богатств все остальные получают, ноль! Я сижу в своей камере и слышу только, как подорожали макароны и яйца! 2021 год, страна – экспортер нефти, вы этих людей лишили перспектив и пытаетесь их запугать", – сказал Навальный.

Судья после этого сказала оппозиционеру, что он не на митинге.

"Я уже прямо там нахожусь... И сколько бы [Путин] ни пытался изображать из себя геополитика, его обида в отношении меня в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием", – заявил Навальный.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил три с половиной года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа".

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 годам лишения свободы.