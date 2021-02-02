В Кремле прокомментировали факты длительного задержания протестующих в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с информацией о фактах продолжительного задержания участников акций протеста в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 февраля заявил, что правоохранительным органам страны нужно проверить факты длительного задержания протестующих в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает российский ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле ознакомились с информацией СМИ по этому поводу и не сомневаются, что "и в МВД видят эти сообщения".

По словам спикера Кремля, правоохранителям необходимо проверить конкретные факты, и если они соответствуют действительности – принять меры.

Песков также не исключил, что проверку могут провести надзорные органы.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики задержали в общей сложности более 9 тыс. человек, в том числе несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 года лишения свободы.