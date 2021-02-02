Во время суда над Навальным силовики задержали более 300 человек – правозащитники

В Москве и Ижевске прошли задержания людей во время судебного процесса о замене для оппозиционера Алексея Навального условного срока на реальный. Об этом сообщил проект "ОВД-Инфо". Решение суда будет вынесено в 19.00 по киевскому времени.

В двух городах России 2 февраля во время процесса над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому собираются условный срок заменить на реальный, силовики задержали более 325 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Задержания прошли в Москве (321 задержанный) и Ижевске (четверо).

По информации "Медиазоны", приговор суда объявят в 19.00 по киевскому времени.

В 16.25 издание сообщило, что судья, ведущая процесс, удалилась в совещательную комнату.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил три с половиной года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа".

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 годам лишения свободы.