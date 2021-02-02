В Москве подал в отставку председатель суда, рассматривающего дело Навального

Должность главы Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин может покинуть 1 марта. Этот суд рассматривает дело о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному.

На должности глава суда был с 2015 года Фото: pixabay.com

В отставку подал Вячеслав Детишин, председатель Симоновского суда Москвы, рассматривающего 2 февраля в здании Мосгорсуда ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом 2 февраля сообщил телеканал "Настоящее время" со ссылкой на информация квалификационной коллегии судей Москвы.

Коллегия рассматривала этот кадровый вопрос 28 января. Телеканал отмечает, что текст решения пока не опубликован.

Должность председателя Симоновского суда Детишин может покинуть 1 марта, он возглавлял его с 2015 года.

В Мосгорсуде Навального судят в связи с тем, что в Симоновском райсуде Москвы недостаточно места для этого процесса.

На заседание привезли самого Навального, пришла его жена Юлия.

Возле Мосгорсуда силовики проводят массовые задержания. По данным "ОВД-Инфо" на 15.33 по Москве (16.33 по Киеву), задержан 231 человек.

На суд приехали дипломаты минимум 15 стран.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.