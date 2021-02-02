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Возле суда над Навальным заметили машины диппредставительств 15 стран. Захарова заявила о вмешательстве во внутренние дела России

Комментируя появление возле Мосгорсуда, где рассматривают дело оппозиционера Алексея Навального, представителей иностранных государств, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о "саморазоблачении" роли Запада в попытках сдерживания России.

В Мосгорсуде рассматривают ходатайство по делу Навального
В Мосгорсуде рассматривают ходатайство по делу Навального
Фото: ЕРА

Возле Мосгорсуда, который 2 февраля рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному, припаркованы машины с дипломатическими номерами, на которых в суд прибыли иностранные дипломаты.

Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

"На суде присутствуют представители иностранных посольств. Около здания припарковано очень много машин с дипломатическими номерами. Они принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария", – говорится в сообщении.

На такую информацию отреагировала в Facebook спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", – написала она.

Спикер МИД РФ также не исключила, что "это попытка психологического давления на судью".

"Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории", – заявила Захарова.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225301267468388

В Мосгорсуде Навального судят в связи с тем, что в Симоновском райсуде Москвы недостаточно места для этого процесса.

На заседание привезли самого Навального, пришла его жена Юлия.

Возле Мосгорсуда силовики проводят массовые задержания. По данным "ОВД-Инфо" на 12.21 по Москве (11.21 по Киеву), задержали 127 человек.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты", отравляющим веществом "Новичок". Его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа 2020 года из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Москва, МИД России, Мария Захарова, дипломаты, суд
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