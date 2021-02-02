Лавров заявил, что не исключает "инсценировку" отравления Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отравление российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что, "если выдвигаются обвинения, надо доказать вину".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 2 февраля, что не исключает "инсценировку" ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Расшифровку его речи опубликовал МИД РФ.

"В целом проблема транспарентности того, что происходит в мире, приобретает особое значение. Необходимость открытости распространяется и на столь муссируемую западными коллегами тему ситуации с Навальным. Немецкие коллеги сообщили, что выявили в его биоматериалах боевое отравляющее вещество, которое нигде не значится. Потом они перепроверяли эту информацию в биолабораториях Франции и Швеции, а затем – в техническом секретариате Организации по запрещению химического оружия. По результатам этих изысканий никакой информации, реально показывающей обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было предоставлено", – заявил Лавров.

По его словам, "если выдвигаются обвинения, надо доказать вину".

"А отказ предоставлять информацию, потому что это "секретно" или сам "пациент" не разрешает, дает нам все основания полагать, что это инсценировка. Сегодня вновь напомнил шведским собеседникам, что ожидаем от них, учитывая, что в лаборатории исследовательского Института тотальной обороны Швеции в городе Умео проводился один из таких анализов и потом было громогласно объявлено, что подтверждены выводы германских экспертов, транспарентности и честности в этом вопросе", – сказал глава МИД РФ.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23-го и 31 января в России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. На них российские силовики произвели в общей сложности более 9 тыс. задержаний.