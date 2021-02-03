Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne – СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что применение санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и ряда телеканалов поддержали 17 из 19 членов СНБО. Данилов отметил, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков воздержался от голосования.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Об этом 2 февраля сообщила "Украинская правда", ссылаясь на заявление членов СНБО.

Члены совета сообщили, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичной процедурой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека.

"2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины", – отметил Данилов.

По его словам, из 19 членов СНБО 17 проголосовали "за", один воздержался, один находится в командировке.

Информацию о том, что Разумков воздержался от голосования, также подтвердил "Бабель".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".