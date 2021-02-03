ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Санкции против Козака и Медведчука. Украина ввела ограничения против двух авиакомпаний из-за полетов в РФ – СБУ

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний – молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA, самолеты которых летали в Россию и на временно оккупированные территории Украины, нарушая украинское законодательство, сообщили в Службе безопасности Украины. По данным ZN.UA, речь идет о компаниях, на которые оформлены частные самолеты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкции к авиакомпаниям применили по инициативе СБУ
Санкции к авиакомпаниям применили по инициативе СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о санкциях против ряда физических и юридических лиц.

Как пояснили 3 февраля в пресс-центре Службы безопасности Украины, в санкционном списке оказались две авиакомпании – зарегистрированная в Молдове JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.

Ограничения к ним применили по инициативе СБУ из-за за совершения полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства. Они предусматривают остановку исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Санкции будут действовать до деоккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

В СБУ, так же как и в указе президента, не говорится, кто владелец авиакомпаний. Согласно сообщению ZN.UA, речь идет о компаниях, на которые оформлены частные самолеты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Журналисты сообщали, что после того, как в США озвучили намерения ввести санкции против Медведчука, борты перерегистрировали в Молдове. Согласно данным на сайте Infobase.md, JET4U S.R.L. зарегистрировали в Молдове в 2017-м.

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. В 2020 году Медведчук встречался в РФ с Путиным и просил рассмотреть возможность попадания вакцины "Спутник V" в Украину, "даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами".

В октябре 2019 года заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что Медведчук напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, санкции, самолет, СНБО, Владимир Зеленский, самолеты, ZIK, Тарас Козак, NewsOne
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
Горянский переболел COVID-19
Горянский переболел COVID-19
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Выглядит жутковато". Фаны Джанабаевой обсуждают ее новое фото
"Выглядит жутковато". Фаны Джанабаевой обсуждают ее новое фото
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS