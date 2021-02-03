Санкции против Козака и Медведчука. Украина ввела ограничения против двух авиакомпаний из-за полетов в РФ – СБУ

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний – молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA, самолеты которых летали в Россию и на временно оккупированные территории Украины, нарушая украинское законодательство, сообщили в Службе безопасности Украины. По данным ZN.UA, речь идет о компаниях, на которые оформлены частные самолеты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о санкциях против ряда физических и юридических лиц.

Как пояснили 3 февраля в пресс-центре Службы безопасности Украины, в санкционном списке оказались две авиакомпании – зарегистрированная в Молдове JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA.

Ограничения к ним применили по инициативе СБУ из-за за совершения полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства. Они предусматривают остановку исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Санкции будут действовать до деоккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

В СБУ, так же как и в указе президента, не говорится, кто владелец авиакомпаний. Согласно сообщению ZN.UA, речь идет о компаниях, на которые оформлены частные самолеты нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Журналисты сообщали, что после того, как в США озвучили намерения ввести санкции против Медведчука, борты перерегистрировали в Молдове. Согласно данным на сайте Infobase.md, JET4U S.R.L. зарегистрировали в Молдове в 2017-м.

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. В 2020 году Медведчук встречался в РФ с Путиным и просил рассмотреть возможность попадания вакцины "Спутник V" в Украину, "даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами".

В октябре 2019 года заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что Медведчук напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".