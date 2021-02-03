Корниенко считает, что фракция "Слуги народа" вряд ли соберется срочно, чтобы обсудить санкции против "112 Укрина", ZIK и NewsOne

По мнению первого замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александрп Корниенко, достаточно личного мнения нардепов по поводу блокировки телеканалов "112 Укрина", ZIK и NewsOne.

Корниенко сказал, будет ли фракция "Слуги народа" собираться на срочное заседание Фото: Слуга Народу / Facebook

Первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что она не будет проводить в срочном порядке заседание для обсуждения вопросов введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом он заявил 3 февраля на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если будет инициатива такая от депутатов, пока что она не поступала особенно, что нужно прямо собираться и принимать какое-то решение, срочное. Достаточно личной позиции депутатов по этому поводу", – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли фракция собраться для обсуждения этого вопроса в срочном порядке, Корниенко заявил, что вряд ли такое заседание будет проведено срочно.

"Может быть... То есть если его проводить, то нужно это делать оперативно, потому что следующая неделя не пленарная, и этот вопрос уже будет "несвежим". Но я не думаю, что это будет проводиться срочно", – заявил нардеп.

Глава фракции Давид Арахамия заявлял, что блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции "Слуга народа".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов Совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался именно Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.