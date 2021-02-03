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"Слуга народа" обсудит на заседании блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нужным созвать заседание и обсудить блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

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Арахамия назвал санкции против трех телеканалов "очень резонансным событием"
Арахамия назвал санкции против трех телеканалов "очень резонансным событием"
Фото: Ukrainian Marketing Forum / Facebook

Блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции "Слуга народа", сейчас у депутатов нет позиции по этому вопросу, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава этой фракции Давид Арахамия.

"Вчера вечером произошло событие, которое действительно очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно обсудить", – сказал он журналистам у здания Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы

На следующий день президент заявил, что "Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука" весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером. 

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и  пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком. 

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

Теги: Россия, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, 112 Украина, ZIK, NewsOne, Слуга народа, Давид Арахамия, ОПЗЖ
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