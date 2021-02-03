"Слуга народа" обсудит на заседании блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает нужным созвать заседание и обсудить блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Блокировку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции "Слуга народа", сейчас у депутатов нет позиции по этому вопросу, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава этой фракции Давид Арахамия.

"Вчера вечером произошло событие, которое действительно очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно обсудить", – сказал он журналистам у здания Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

На следующий день президент заявил, что "Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука" весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.